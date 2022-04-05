Muğla’da çevreciler ekokırım için suç duyurusu yaptı

Muğlalı çevreciler Ula ilçesinde yapımına izinsiz başlandığı ortaya çıkan çevre yolu projesinin iptal edilmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Ula ilçesi sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsündeki orman alanında yapımına başlanan ve onlarca ağaç kesilen çevre yolunun izinsiz olduğunun CİMER üzerinden ortaya çıkmasının ardından çevreciler harekete geçti.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde ağaçlar kesilerek 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahının açılmasının ardından projenin durdurulması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

Akyaka'ya yapılmak istenen çevre yolu hakkında yurttaşlar olarak Şubat ayında CİMER üzerinden verilen bilgi edinme dilekçelerine değişik kurumlardan gelen cevaplar çevrecileri şaşkına çevirmişti. Çevreciler, çalışmanın yasaya aykırılığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na CİMER üzerinden bir şikayet dilekçesi göndererek projenin iptalini istemişti.

MUĞLA ADLİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Muğla Adliyesi önünde toplanan MUÇEP üyeleri adına açıklamayı okuyan Serdar Denktaş, doğal varlıklarının zenginliği ile her köşesi ayrı bir cennet parçası olan Muğla'nın, ülkenin her yerinde olduğu gibi çok büyük bir ekokırım ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Denktaş, “Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, doğal sit alanlarımız, sulak alanlarımız, kıyılarımız maden, enerji, turizm yatırımcılarına rantlar sağlamak adına yasalar ve anayasa açıkça ihlal edilerek sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor.

Üzülerek eklemek durumundayız ki, görevi yasaları uygulamak ve tabiat varlıklarımızı korumak olan devlet kurumları aldıkları kararlarla bu yıkımın birer aktörü haline gelmektedirler. ÇED gerektiren proje başvuruları ‘ÇED gerekli değildir' kararları ile hızlıca aşılarak doğayı tahrip eden projeler hızla uygulamaya alınmaktadır” dedi.

ALINAN TEK İZİN ORMAN YOLU BAKIM İZNİDİR

Muğla Valiliği'nin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Akyaka'da hukuksuz olarak başlattığı çevre yolu projesi çalışması hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Denktaş şunları söyledi:

“Valiliğin web sitesinden duyurduğu ve uygulamaya aldığı bu proje kapsamında Akyaka'nın sınırında, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında yüzlerce ağaç kesilerek ekosistem tahrip edilmiştir.

MUÇEP üyelerinin verdikleri dilekçelere Ula Belediyesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi'nden alınan cevaplardan bu proje için gerekli izinlerin alınmadığı, projenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Alınan tek izin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne Valilik tarafından çevre yolu çalışmasının yapıldığı güzergah için verilen orman yolu bakımı iznidir.

Bu izne dayanılarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman alanında 20 metre genişliğinde yaklaşık 2 km uzunluğunda bir yol açılmıştır. Muğla Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün hiçbir yasal onay almadan bu projeyi hayata geçirmek için kendilerini yetkili gördükleri ve el ele verdikleri anlaşılmaktadır.”

ORMAN İÇİNDEN AÇILAN YOL BUNUNLA DA SINIRLI KALMAYACAK

Bu yasal olmayan çalışmanın bununla sınırlı kalmayacağının da ortada olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, “Devamında Akyaka'dan Bodrum'a kadar uzanan alanda bir otoyol inşa edilecek, yüz binlerce ağaç kesilecek, yolun geçtiği güzergahta yeni rant alanları oluşturulacaktır.

Ormanların ve doğanın korunmasından birinci derecede sorumlu iki kurum, ne özel çevre koruma bölgesi, ne de hassas koruma alanı demeden, bizzat kendileri bu ekokırıma ortak olmuşlardır. Açıkça görev suçu işlemişlerdir.

Muğla'nın doğa koruma alanlarının yok edilmesine karşı mücadele etmek üzere Muğla'nın tüm ilçelerinden katılımla oluşturulan MUÇEP bileşenleri ve yurttaşlar olarak bugün bu suça seyirci kalmayacağımızı göstermek üzere sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz.

Muğla sahipsiz değildir. Muğlalı yurttaşlar olarak ortak yaşam alanlarımızı korumak için anayasanın ve yasaların bizlere verdiği hakları sonuna kadar kullanarak her türlü meşru mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye mahkeme kararına uymadı, çevreciler kararı kapıyı astı