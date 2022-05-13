Muğla’da fuhuş operasyonunda 13 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde zorla fuhuş yaptırıldığı ve fuhuşa zorladıkları iddiası ile gerçekleşen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 22 kadın kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu kadınları zorla fuhuş yapmaya zorlayan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri 4 ay süre ile şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 65 personelin katıldığı operasyonda zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

22 KADIN KURTARILDI



Operasyonda aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 22 kadın kurtarılırken, operasyon çerçevesinde daha önce 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi.