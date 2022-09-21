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Muğla’da trafik kazası: Alman turist öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alman turist hayatını kaybetti, eşi ve diğer sürücü yaralandı.

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Muğla’da trafik kazası: Alman turist öldü, 2 kişi yaralandı

Fuat Ş. idaresindeki 58 BP 985 plakalı otomobil, Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık-Hisarönü yol ayrımında, Alman Gerald Jobst’un kullandığı 48 AGD 145 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Jobst’un motosikletteki eşi yaralandı. Yaralılar sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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