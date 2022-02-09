Muğla’da yangınlar gecesi

Muğla'nın 3 ayrı ilçesinde meydana gelen 4 ayrı yangında 2 araç, bir çatı katı ve eşyalar yanarken can kaybı yaşanmadı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Bodrum ilçelerinde bir gecede 4 ayrı yangın meydana geldi. Menteşe'de 2 araç tamamen, bir araç kısmen yanarken, Köyceğiz'deki yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Bodrum'daki iki ayrı yangında da bir banyo ile evin balkonunda bulunan eşyalar yandı.

Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Sanayi Sitesi 130 Sokak 9 numarada bulunan Özgün Otomotiv'de elektrik aksamından çıkan yangında 2 araç tamamen, bir araç kısmen yandı.

ÇATI KATI TAMAMEN YANDI

Köyceğiz Gülpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bacadan çıktığı tahmin edilen ev yangınında itfaiye ekipleri yangını söndürürken evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Gecenin üçüncü yangını Bodrum'un Çiftlik Mahallesi Yalı Caddesi 102 numaralı işyerinde işçilerin kullandığı tuvalette elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Son yangın yine Bodrum'da Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi 109 Sokakta sobadan çıkan yangında evin iç balkon kısmında bulunan eşyalar yandı.

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