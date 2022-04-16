Muhammet’in ölümüne neden olan alkollü sürücüye ilk duruşmada 5 yıl hapis ve tahliye

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı Muhammet Yurtçu'nun ölümüne, Kaan Solmaz'ın da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman, ilk duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

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Kaza, 3 Ekim 2021’de Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Meriç Batuman yönetimindeki otomobil, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaza çarptı.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtçu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi, Solmaz ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan, 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen Meriç Batuman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Meriç Batuman hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı.

KASTEN ÖLDÜRME TALEBİ

Davanın ilk duruşması dün Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Meriç Batuman, Muhammet Yurtçu’nun ailesi kazada yaralanan Kaan Solmaz ile taraf avukatları katıldı.

Meriç Batuman, ifadesinde, ilçedeki bir restoranda yemek yedikten sonra içki içtiğini, kente dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Önünde bulunan aracı sollamak isterken yolun yokuş olması nedeniyle karşıdan herhangi bir araç gelip gelmediğini fark etmediğini, yokuş tırmandığı esnada karşı yönden bir aracın geldiğini gördüğünü dile getiren Batuman, araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yolda yürüyenlere çarptığını kaydetti.

Batuman, şok geçirdiği için kaza yerinden uzaklaştığını ancak 500 metre ileride bulunan kavşaktan geri döndüğünü aktararak, kaçmak gibi bir kastının olmadığını anlattı.

Muhammet Yurtçu’nun avukatları Derya Acartemel Omo ile Özük Sevgi Akkuş, kaza yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mağdur tarafların avukatları, alkollü olduğu için otoyolu kullanmayan sanığın ilçe merkezinden geçen dar yolda makas atarken kazayı gerçekleştirdiğini iddia ederek ‘kasten öldürme’ suçunun oluştuğunu savundu.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, ilk duruşma sonunda Batuman’ı ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak’ suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa ‘iyi hal’ uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Mağdur avukatları karara itiraz etti.

‘BU KARARLA TEKRAR ÖLDÜM’

Kararla birlikte yıkıldığını dile getiren Dürdane Yurtçu sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Yurtçu, “Oğlumu gördüğümde perişan haldeydi. Sanki 15 katlı bir binadan düşmüş gibi bütün kemikleri kırılmış, organları patlamış haldeydi. Pozantı gibi küçük bir ilçeye içki içmeye gelmiş, sonrasında kaza yapmış bir kişi tarafından katledildi. Sanığın cezasını çekmesini istiyorum. Tahliye kararıyla ben tekrar öldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 6 ay hapiste kalması yeterli bir ceza mı? Evladımı doğum gününde toprağa verdim. Avukatı kazanın 50-60 kilometre hızda gerçekleştiğini söylüyor, bu hızda gitse böyle katliam olur mu? Güvenlik kamerası görüntüsünde bile görünüyor ne kadar hızlı gittiği. Bu kararla ben tekrar öldüm. Biz tutukluluk halinin devam edeceğini bekliyorduk. Benim evladım o toprağın altındaysa o da cezaevinde olmalı” diye konuştu.

‘KEŞİF TALEBİMİZ BİLE REDDEDİLDİ’

Yurtçu ailesinin avukatlarından Derya Acartemel Omo da beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını dile getirdi.

Omo, “1.00 promilin üzerinde alkol alan sanık hatalı sollama yapıyor, üstelik yüksek hızla makas atıyor. 2 çocuğa çarptıktan sonra arkasına bakmadan gidiyor. Hükümle beraber tahliye edilmesine aile oldukça üzüldü. Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Dosyalarda eksikler olduğunu düşünüyorduk fakat keşif talebimiz bile reddedildi. Adalete güveniyoruz” dedi.

PSİKOLOJİK TRAVMAYI ATLATAMADI

Öte yandan, tedavisinin ardından taburcu edilen Kaan Solmaz’ın ise hala psikolojik travmayı atlatamadığı öğrenildi. (DHA)

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