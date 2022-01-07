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Müşteriler kendilerini almayıp küfreden taksiciyi dövdüler

İstanbul Bayrampaşa'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:08 - 07 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı.

Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darp etmeye başladı. O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbe dildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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