“Nefes alamıyorum” diyen kadının üzerinden kalkmadı

Bolu'da iki sevgili arasında çıkan kıskançlık kavgasında, yere yatırdığı kadının üzerine çıkan sevgilisi, kadının "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen dakikalarca üzerinden kalkmadı.

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İsimleri öğrenilemeyen sevgililer arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Karaçayır Mahallesi’nde sokak ortasındaki tartışma sırasında adam kadına vurarak yere yatırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği ve korku dolu gözlerle izlediği kavgada, yere yatırılan kadın sinir krizleri geçirdi. Kadının, “Nefes alamıyorum. Beni kaldır” diye feryat etmesine rağmen üzerine çıkan sevgilisi, dakikalarca kadının üzerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kadını bırakan adam ve sevgilisi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu. İHA

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