Nehirde bulunan ceset vinçle çıkarıldı

Adana'da Seyhan Nehrinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ceset, ekipler tarafından vinçle nehirden çıkarıldı.

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Türkocağı Mahallesinden geçen Seyhan Nehrinin Regülatör Köprü yakınlarındaki bölümünde, saat 08.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre inen dalgıç polislerden biri, bu kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede yaya giriş çıkışı olmadığı için ekipler, cesedi vinçle çıkardı.

40’lı yaşlardaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)