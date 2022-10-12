Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 12 Kasım’da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 28 Ekim’e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 22 Aralık’a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

4 TUR ŞEKLİNDE DÜZENLENECEK

Üniversite öğrencilerine yönelik 4 tur şeklinde düzenlenecek 7 günlük umre programları, 3 Aralık-19 Mart’ta yapılacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu umre programına başvurular, il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, “https://hac.gov.tr” adresinden detayları öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ara dönem ve yarıyıl tatili dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize özel düzenleyeceğimiz umre turları için kayıt dönemi başladı.” ifadelerini kullandı. (AA)

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