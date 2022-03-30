Önce tartıştı sonra kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer’de çıkan tartışmada bir kişi, husumetli olduğu 2 kişiyi silahla ateş açarak yaraladı. Taraflar arasında çıkan kavga ve şahsın ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan gözaltına altına alındı.

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Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde 29 Mart tarihinde gece saatlerinde Taşkın Ü. ile husumetli olduğu Serkan D. ve Sidal S. arasında tartışma çıktı. Bir dükkânın önünde başlayan tartışma kavgaya döndü.

Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Tarafları diğer arkadaşları ayırırken, olay yerinden uzaklaşan Taşkın Ü. bir süre sonra silahla dükkâna döndü.

Kısa süreli tartışmanın ardından silahını çeken Taşkın Ü., kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Serkan D. ve Sidal S. yaralandı. O sırada denetimde olan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Taşkın Ü.'yü etkisiz hale getirdi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Polis merkezine getirilen Taşkın Ü.'nün 7 suç kaydı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taşkın Ü adliyeye sevk edilirken, kavga anı ve Taşkın Ü.’nün karşısındakilere silahla ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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