Ortalığı birbirine kattı: Soyunup yola atladı, etrafa el salladı…

Esenyurt’ta bir şahıs, gündüz vakti cadde üzerinde belden aşağısı çıplak bir şekilde yürüyerek yoldaki araçlara el salladı.

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Olay, dün gündüz saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşti.

Cadde üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü. (İHA)