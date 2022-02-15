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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9’u tutuklandı.

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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 7-14 Şubat tarihleri arasında 23 operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 907.54 gram eroin, 658.04 gram esrar, 215.07 gram metamfetamin, 51.27 gram bonzai, 0.19 gram fubinica maddesi, 16 adet sentetik ecza, 3 adet av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İHA

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