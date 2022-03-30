Otobüs terminalinde göçmen operasyonu
Muğla’nın Milas ilçesindeki otobüs terminaline operasyon düzenleyen polisler, 18 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldikleri belirlenen göçmenler için operasyon yapan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 18 Filistin uyruklu göçmenle 2 organizatör yakalandı.
Filistinli göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.