Otomobil evin çatısına uçtu!

Amasya'da yolun aşağısındaki evin çatısına uçup bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü Yasin D. yaralandı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, evin çatısında hasar oluştu.

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Kaza, dün akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Yasin D. idaresindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten bir evin çatısına uçtu, ardından da bahçeye devrildi. Kazayı hafif sıyrıkla atlattığı belirtilen sürücü kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin üzerine uçtuğu evde, kaza sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

EV ÇÖKTÜ ZANNETTİK

Mahallede oturan Ferhat Tutak, kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek, Peş peşe patlama gibi bir ses geldi. Kiremit kırıklarının patlama seslerini duyunca biz ev çöktü zannettik.

Kadınların bağrışarak bölgeden kaçtıklarını gördük. Koşarak olay yerine geldiğimizde aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığını ve daha sonra bahçeye düştüğünü anladık. Olayı duyar duymaz geldik zaten aşağı yukarı bir dakika sonra olay yerindeydim. Sürücü yoktu, kaza sonrası kaçmış dedi. DHA

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