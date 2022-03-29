Otomobil kontrolden çıktı, genç veteriner yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü genç veteriner yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Milas ilçesi ile Selimiye arasındaki karayolunda bu sabaha karşı meydana gelen kazada 39 yaşındaki Veteriner İsmail Şen'in kullandığı otomobil bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybolmasının ardından takla atarak durabildi.
Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanstaki sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hurda haline gelen otomobilden çıkarılan Şen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şen'in cenazesi otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi. Milas'ta toprağa verilecek olan veteriner Şen'in ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.