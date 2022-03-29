Otomobil kontrolden çıktı, genç veteriner yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü genç veteriner yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesi ile Selimiye arasındaki karayolunda bu sabaha karşı meydana gelen kazada 39 yaşındaki Veteriner İsmail Şen'in kullandığı otomobil bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybolmasının ardından takla atarak durabildi.

Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanstaki sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hurda haline gelen otomobilden çıkarılan Şen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şen'in cenazesi otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi. Milas'ta toprağa verilecek olan veteriner Şen'in ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı