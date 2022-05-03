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Otomobil Tunca Nehri’ne uçtu: 2 ölü

Edirne'de, otomobilin Tunca Nehrine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut ile eşi Emine Akbulut  hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise yaralandı. 

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Otomobil Tunca Nehri’ne uçtu: 2 ölü

Denizli’de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut yönetimindeki otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak Tunca Nehrine uçtu.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut ve Nursel Akbulut’u nehirdeki araçtan çıkardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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