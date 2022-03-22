Otomobili çizildiği için site görevlisini öldüren sanığa müebbet

Konya'da, otomobili çizildiği için, yaşadığı sitenin görevlisi Adem Topbaş'ı (24) bıçaklayıp öldüren TIR şoförü Ahmet Ünver (32), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 26 Ekim 2021’de, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak’ta meydana geldi. Oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark eden Ahmet Ünver, apartman görevlisi Adem Topbaş’a,

“Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz, niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım” dedi. Topbaş da ”Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum” diye cevap verdi.

EŞİ GİTMESİNİ İSTEMEMİŞ

Tartışmanın ardından evine giren Ahmet Ünver, balkondan Topbaş’a küfretti. Küfürleri duyan Topbaş, eşi Muhbet Topbaş’a, ”Ben gidip şu kameraya bakayım. Olay çıkartacak” diyerek evden çıktı. Bu sırada 4 yaşında 1 kızı olan ve olaydan 20 gün önce de ikinci çocuklarını dünyaya getiren Muhbet Topbaş, ”Gitme. Sana bir şey yapmasından korkuyorum” dedi. Evden çıkan Topbaş, kameraya bakmak için Ahmet Ünver’i çağırdı.

Apartmanın bodrum katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya inen Topbaş ve Ünver arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden 2, bacağından da 1 bıçak darbesi alan Topbaş, kanlar içinde apartmandan çıkıp site içindeki bakkala kaçıp sığındı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAMAK İSTEDİ

Peşinden gelen Ünver burada da Topbaş’a saldırmak istedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yere yığılan Topbaş’ın boğazını kesmek isterken Ünver’i, iş yeri sahibinin engellediği görüldü. İhbarla gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Topbaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ünver, ilk ifadesinde, ”Ben ‘gel şu kameraya bakalım’ diye rica ettim. Bodrum kata geldi. Küfretti. Elinde bıçak vardı. Müdahale edince bıçak yere düştü. Yere düşen bıçağı alıp savurdum” dedi. Ünver, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan tutuklu Ahmet Ünver, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Ünver, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Ünver, savunmasında, “Ben sadece kendimi savunmak istedim” dedi. Mahkeme, Ünver’i, ‘iyi hal ve haksız tahrik’ indirimleri uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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