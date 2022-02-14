Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen vinç kaldırıldı

Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlar ezilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralananın olmazken vinç 4 buçuk saat süren çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

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İstanbul Beşiktaş’ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR’ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi.

Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.

4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı. Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken polis ekiplerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. DHA

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