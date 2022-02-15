Abone Ol

Parkta yaşlı kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis

Samsun'da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Parkta yaşlı kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 2018 yılında meydana gelen olayda, sabaha karşı yolda karşılaştığı 73 yaşındaki N.D.’yi kolundan tutarak zorla parka götüren D.T.(38), yaşlı kadına tecavüze kalkıştığı sırada kadının bağırması sonucu vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

D.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan D.T., “cinsel saldırı” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
dava Kadıköy saldırı Samsun