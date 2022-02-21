Pazarcılar Odası Başkanı Aksu: Etiket hileleri aldı başını gitti!

Bursa'da pazar tezgahlarında, muzun farklı fiyatlarda satıldığına dikkat çeken Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, etiket hilesi yapan pazarcıları uyararak, "Son günlerde etiket hileleri aldı başını gitti özellikle muz etiketlerinde oynanan oyunlar hiç de bizlere yakışmıyor, helal ekmeğimize haram karıştırır olduk. Etiket hileleri yapanlara tezgah kapatmalar başlayacak" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, pazardaki etiket hilelerine tepki gösterdi.

“ETİKET HİLELERİ ALDI BAŞINI GİTTİ”

Sosya medyadan yaptığı paylaşımda, son günlerde etiket hilelerinin başını alıp gittiğini ifade eden Aksu, pazarcı esnafını uyararak, şunları söyledi;

“Özellikle muz etiketlerinde oynanan oyunlar hiç de bizlere yakışmıyor. Helal ekmeğimize haram karıştırır olduk. Bizler bu hilelerin önüne daha önceleri geçtik. İnanın her şey o kadar şeffaf idi. Ama son günlerde bırakın şeffaflığı müşteri veli nimetimizi yanıltmacada bir birimizle yarışır olduk.

Personelimizi yönlendiriyoruz. Türlü hakaretlere maruz kalıyorlar. Kimse bizlere işimizi öğretmesin. Yarından itibaren muz etiketleri pazarlarımızda tek etiket olacak.

Etiketi koyun kafasına, isterseniz bedavaya dağıtın. Kopuk muzları farklımı satacaksınız, eyvallah ayrı bir yere siniye koyun yine bedavaya verin. Muzun ortasına üç tane kopuk muz koyup kocamanda bir etiket üzerine yazarak halkın aklıyla alay etmeyin.”

“DÜRÜST ESNAF MUZ SATIŞINI KALDIRDI”

“Dürüst esnaf pazarlarda etiket hileleri yüzünden tezgahlardan muzu kaldırdı, çünkü satamıyor” diyen Aksu, “Ya birilerine uyacak hile yapacak, ya da satmayacak iş oraya dayandı” ifadelerini kullandı.

ETİKET HİLESİ YAPANA TEZGÂH KAPATMA CEZASI

Pazartesi gününden itibaren etiket hileleri hakkında tezgah kapatmaların başlayacağını belirten Aksu, “Kimse kusura bakmasın, bizlerden uyarması, yarın bir gün, ‘bu sergi etiket hilesi yüzünden üç hafta süreyle kapanmıştır’ yazısını tezgahlarımızda görmek istemiyorsak, biraz kendimize çeki düzen verelim” diye uyarıda bulundu.

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