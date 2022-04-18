Pitbullu çocukların üzerine salan şüpheliye para cezası

Ümraniye Yamanevler Parkı'nda, pitbull cinsi köpeği serbest bırakarak parktaki çocukların korku ve paniklemesine yol açan olayla ilgili Kaymakamlıktan yazılı açıklama yapıldı. Şahısa 14 bin 982 TL para cezası verildiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Ümraniye Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yazılı ve görsel basında 17 Nisan 2022 tarihinde yer alan “Pitbull” cinsi köpeğin serbest bırakılması nedeniyle, yakınında bulunan çocukların korku ve paniklemesine dair görüntülerin incelenmesi neticesinde;

KÖPEK KENDİSİNE AİT DEĞİLMİŞ

*Olayın 2021 yılının Mart ayında, İnkılap Mahallemizde bulunan Yamanevler Parkı'nda, (Ş.C) adlı şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin alınan ifadesinde, köpeğin kendisine ait olmadığı ve daha sonra öldüğü beyan edilmiştir.

14 BİN 982 TL PARA CEZASI

*Konuyla ilgili olarak şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Hayvanları Tehlike Yaratacak şekilde serbest bırakma” suçu nedeniyle işlem başlatılmış olup, ayrıca 5199 Hayvanları Koruma kanunun 28/k maddesi uyarınca 14.982 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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