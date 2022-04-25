PKK/KCK soruşturmasında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı
Terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 30 şüpheliden 25'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan’da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 48’i bulundukları illerdeki adreslerinden yakalanarak Ankara’ya getirildi.
Savcılık sorgularının ardından dün tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 30’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan 30 şüpheliden 25’i hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. (DHA)