Polisi gören hırsız ‘Ben neredeyim’ dedi
Bursa'da bir depoya giren Abdulkadir Y. yakalanacağını anlayınca uyuma numarası yaptı. Polisleri karşında gören hırsızlık şüphesinin "Ben neredeyim?" demesi şaşkınlık yarattı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait iki katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
UYUMA NUMARASI YAPTI
Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtarla açtı.
Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi.
“KAFAM GÜZELDİ”
Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya” diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum” açıklamasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)