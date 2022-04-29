Sabun kutusundan uyuşturucu çıktı

Denizli'de yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden jel sabun kutusu içerisine gizlenmiş 410 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Denizli'de çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin bindiği aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsü kullanarak uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelinin eşyalarında yapılan aramada jel sabun kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 410 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda 103 gram reçine esrar maddesi, 428 gram metamfetamin maddesi, 27 gram skunk maddesi ile çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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