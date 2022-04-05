Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi

İzmit'te sahte içkiden zehirlenen Güray Aksoy (58) 107 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yenidoğan Mahallesinde oturan Güray Aksoy, geçen yıl 20 Aralıkta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. 107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Güray Aksoyun cenazesi, Bağçeşme Camiinde öğle kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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