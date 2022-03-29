Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'daki operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan silahlı suç örgütü üyesi 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara’yı da kapsayan, silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, ‘tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme’, ‘örgütlü uyuşturucu ticareti yapma’, ‘kasten yaralama’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘ikamet kurşunlama’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’, ‘tefecilik’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlarını işleyen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Ekipler, Samsun merkezli İstanbul ve Ankara’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 500 bin uyuşturucu hap, değişik çaplarda 16 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, değişik çaplarda 835 mermi, 17 kartuş ile yüklü miktarda esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi.

Türkiye’nin birçok şehrine uyuşturucu gönderdikleri ve satışını sağladıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25’i tutuklanmış, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. DHA

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