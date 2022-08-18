Şanlıurfa’da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Dr. Şeyhmus Baraj'ı darbettikleri iddiasıyla 3 suçtan haklarında 8'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş, ikinci duruşmada tahliye edildi.

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Olay, 27 Haziran’da, özel tıp merkezinde meydana geldi. Dr. Şeyhmus Baraj ile hasta yakınları arasında iddiaya göre, ‘sıra bekleme’ tartışması çıktı. Hasta yakınları, Baraj’a tekme tokat saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan doktor, rapor alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren Dr. Baraj ise diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıkladı.

Kamuoyunda da oluşan tepkinin ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli kontrol kararına itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan 4 şüpheliden Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler tutuklandı. Sanıklar hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3’er yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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