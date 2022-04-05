Sarp Sınır Kapısı’nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan sürücünün otomobilinde, bez torbalara gizlenen 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taraması öncesi yolculardan birinin, 2 poşeti araçtan indirmeye çalıştığı gözlendi.

Muhafaza ekipleri, hemen müdahale ederek, paketlere el koydu. 2 poşet içinde, bez torbalara gizlenen 1100 su kaplumbağası ele geçirildi. Ticari amaçlı yurda yasa dışı sokulmak istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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