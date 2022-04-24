Satışa çıkartılan aracı kendine ait gösterip dolandırdı

Adana’da bir kişi internetten satışa çıkarılan otomobili kendine ait gibi gösterip bir galericiyi 190 bin lira dolandırdığı iddia edilerek gözaltına alındı.

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Oto galericilik yapan T.S. (42) araç satışı bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kişi tarafından 190 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle polise gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada polis internet üzerinden T.S.'nin satışa koyduğu otomobile alıcı olan K.E. (43) ile bir kişinin görüşüp anlaştıktan sonra galerici T.S.'ye telefonla ulaşıp kendisini aracın sahibi olarak tanıtıp satmak için 190 bin liraya anlaştığını belirledi.

UZMAN ÇAVUŞ OLARAK TANITMIŞ

Zanlının kendisini başka bir ilde görevli uzman çavuş olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E.'ye bir arkadaşının aracın alım işlemiyle ilgileneceğini belirterek galerici T.S. ile buluşmasını sağladığı öğrenildi. Galerici T.S.'nin de zanlının arkadaşı olduğunu söylediği K.E. ile bir araya geldikten sonra verilen hesaba aracın bedeli olarak 190 bin lirayı yatırdıktan sonra iletişimin kesildiğini tespit etti.

Polis ekibi, T.S.'nin para yatırdığı hesabın sahibi A.G'yi (41) gözaltına aldı, 190 bin liranın da hesaptan çekildiğini belirledi. Şüpheli A.G'nin hakkındaki suçlamayı kabul etmediği bildirildi. Bu arada polis başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen iki zanlıyı daha gözaltına aldı ancak zanlılar delil yetersizliğinden emniyetten serbest bırakıldı.