Savcılığın itiraz etti, iki kez serbest bırakıldı ortadan kayboldu

Ankara'da organize suç örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Serkan T. savcılığın iki kez itirazına rağmen tutuklanmayan şüphelinin, imza yükümlülüğünü yerine getirmediği ve kayıp olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 Aralık 2021de operasyon düzenlendi.

Ankara’da genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar maddesi, 1.65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 52 şüpheliden 37’si yakalandı.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021’de Ankara Adliyesine sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen aralarında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Serkan T.’nin de bulunduğu şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazını reddetti.

3 GÜN SONRA YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Polis, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde, 26 Aralık günü E.Ö.’nün pompalı tüfekle hafif şekilde yaralanması ve bir vatandaşın ikametinde maddi hasar meydana gelmesine neden olan olaya karışan 2 şüpheliden birinin 3 gün önce serbest bırakılan Serkan T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Serkan T.’nin, E.Ö.’yü önceki soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiği için tehdit ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş açarak hafif şekilde yaralanmasına neden olduğu belirlendi. Serkan T. bu kez ‘tehdit’, ‘yaralama’ ve ‘mala zara verme’ suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Serkan T.’yi haftada bir ikametinin bulunduğu polis merkezine imza atma adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Savcılık şüphelinin her iki soruşturma kapsamında serbest kalmasına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme, 3 Ocak 2022’de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Her iki soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheli Serkan T.’nin, ilk soruşturma kapsamındaki imza adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak şüphelinin polisin aramasına rağmen bulunamadığı belirtildi. (DHA)

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