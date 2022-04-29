Ses kaydı dinlendi, muhtar tacizden tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kadının dinlettiği ses kaydı üzerine muhtar tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.’nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi.

Polis, salı günü H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

İlginizi Çekebilir Kadın bakanın taciz isyanı: Ellerinizi cebinizden çıkarmayın