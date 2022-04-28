Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsın cezası kesinleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sevgilisini yakarak ölümüne neden olan cinayet zanlısının cezası onanarak kesinleşti. Cinayet zanlısı, üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı.

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Olay, 10 Ağustos 2020 tarihinde ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner D. ile sevgilisi Merve Yeşiltaş 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş’ı hem de kendisini yaktığını beyan etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun ise taburcu olduktan sonra yargılanmaya başladı.

KISA SÜREDE CEZASI KESİNLEŞTİ

Sevgilisini yakarak öldüren sanık Soner D. hakkında, 30 Nisan 2021 tarihinde Mahkeme Başkanı Erdem Oğuz Özer Başkanlığındaki Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Canavarca hisle kasten öldürme suçundan' hiçbir takdiri indirim uygulanmayarak üst hadden olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte tutukluluğun devamına karar verilmişti.

Karar, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Cinayet zanlısı indirim olmadan üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılacak. (DHA)

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