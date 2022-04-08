Sevgilisini öldüren kadına ‘haksız tahrik’ indirimi talebi

Kağıthane'de sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç'ı öldüren sanık Ayşe Gül'ün müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanarak 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Kağıthane’de 16 Ağustos 2019'da, sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Kılıç’ı (35), evinde silahla vurarak öldüren 3 çocuk annesi tutuklu sanık Ayşe Gül’ün müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ayşe Gül ve tarafların avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olaydan önce sanık Ayşe Gül ile maktul Cengiz Kılıç arasında bir gönül ilişkisinin bulunduğunu ve bu ilişkinin rızaya dayalı olduğu hususunun tartışmasız olduğunu ifade etti.

Açıklanan mütalaada, son dönemlerde maktul ile sanık arasında bir takım sorunlar olduğu, maktulün elinde bıçakla sanığın evine geldiği, sanık kapıyı açınca kendisine tekme attığı ve bu sırada sanığın ne yapacağını bilemediği için ateş ettiği yönündeki aksi kanıtlanamayan savunmalarına itibar edildiği kaydedildi.

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Ayşe Gül'ün öldürme eylemini tahrik altında işlediği belirtilerek ‘tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada tarafların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Ayşe Gül'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı adresin şüpheli Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, maktul Cengiz Kılıç’ın şüphelinin evinin merdivenlerde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir adet bıçak olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin maktulü evinde bulunan silah ile vurduğu ve ardından silah ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (İHA)

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