Sevgilisinin platonik aşkı tarafından öldürülen gencin babası konuştu

Adana'da kız arkadaşı E.Y.'nin platonik aşığı A.Y. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Muhammet Yasir Yücelin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Yücel, "Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Yeşil gözlü, sırma saçlımı aldılar. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin" dedi.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Eğitim gördüğü İmam Hatip Lisesi’nden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yüceli göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADALET KONUŞSUN

Muhammet Yasir Yücelin ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumunun önüne geldi. Yücelin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yücelin babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin diye konuştu. Muhammet Yasir Yücelin cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığında defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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