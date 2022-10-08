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Seyir halindeki servis midibüsü yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki servis midibüsü yandı

Alanya-Manavgat kara yolu Avsallar Mahallesi çıkışında Mehmet Duyar idaresindeki 07 C 32292 plakalı servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Durumu fark eden sürücü, midibüsü yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. AA

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