Silah kaçakçılarına şafak baskını: 46 silah ele geçirildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak silah satışı yaptıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 64 şüpheli yakalanırken 38 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak silah satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri bu sabah; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Saat 06.00'da başlayan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 76 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.
46 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında aralarında 2 silah atölyesinin de bulunduğu yaklaşık 80 adrese baskın düzenlendi. Çalışmada 64 şüpheli yakalandı.
Aramalarda ise 38 ruhsatsız tabanca 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 58 şarjör, 6 adet av tüfeği şarjörü, 135 av tüfeği fişeği, 90 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.