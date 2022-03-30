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Silah kaçakçılarına şafak baskını: 46 silah ele geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde kaçak silah satışı yaptıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 64 şüpheli yakalanırken 38 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 08:24 - 30 Mart 2022 Güncellenme:
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak silah satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri bu sabah; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Saat 06.00'da başlayan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 76 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

46 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında aralarında 2 silah atölyesinin de bulunduğu yaklaşık 80 adrese baskın düzenlendi. Çalışmada 64 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ise 38  ruhsatsız tabanca 6 av tüfeği, 2  kurusıkı tabanca, 58 şarjör, 6 adet av tüfeği şarjörü, 135 av tüfeği fişeği, 90 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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