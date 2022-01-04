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Silivri’de çatı yangını

İstanbul Silivri'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

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Silivri’de çatı yangını

Yangın, saat 19.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi Sivrihisar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı katında dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Silivri, Gümüşyaka, Değirmenköy İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Söndürme çalışmalarından sonra soğutma çalışması da yapan ekipleri çatı katında yaptığı inceleme içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Jandarma ekipleri inceleme başlattı. DHA

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