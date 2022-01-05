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Sinyali kesilen kiralık otomobil uçurumda bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Şaban Yılmaz'ın (44) kiraladığı otomobili, 150 metrelik uçurumda bulundu. Araçtan savrulan Yılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sinyali kesilen kiralık otomobil uçurumda bulundu

Şaban Yılmaz, Serik’te 2 Ocak günü, araç kiralama şirketinden 07 AJK 206 plakalı otomobili kiraladı. Aynı gün saat 17.00’de araç takip sisteminde sinyalin kesilmesi üzerine şirket yetkilileri jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, otomobilin Haskızılören Mahallesi’nde ormanlık alanda 150 metrelik uçuruma yuvarlandığını saptadı.

Araçtan dışarı savrulan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, uçurumdan cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Jandarmanın talebiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Yılmaz’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak morga götürüldü. (DHA)

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