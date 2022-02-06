Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten Ayşe Bekar (83) yaşamını yitirirken, eşi Osman Bekar (84) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 162’nci Sokak’ta bulunan evde, sabah namazını kılmak için kalkan Bekar çiftinin kızları, babasının ve annesinin yatakta hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ayşe Bekar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Osman Bekar ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre çiftin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi. Ayşe Bekar’ın cenazesinin, Karamanlı ilçesi Kılavuzlar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Sobayı yakıp işe gitti, 3 saat sonra eşi ve çocuklarını baygın halde buldu