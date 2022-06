Soğuk hava deposuna baskın; 3 ton et imha edildi

Bursa'da zabıta ekiplerinin bir soğuk hava deposuna yaptığı baskında sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton et imha edilirken, işletmeye 51 bin 200 TL ceza kesildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesindeki bir depoya baskın düzenledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, polis eşliğindeki baskında depo ruhsatlı işletmenin, et ve et ürünlerini saklamak için soğuk hava deposu olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, paketlenmiş et ve et ürünleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan bazı ürünlerin ise yerlerde olduğu görüldü.

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 3 ton et ve et ürünü imha edildi. Et işleme ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerine, hijyen kurallarına uymamak ve işletme kayıt belgesi bulundurmamaktan 51 bin 200 TL cezai kesildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırladığı tutanakla, iş yerinin uygunsuz çalıştığı tespit edildiği için ruhsatının iptal edileceği belirtildi. (DHA)

