Sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışan U.K.'ya (12) otomobil çarptı. U.K., hastanede tedaviye alındı.
Kaza 12 Mart’ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.
Bulvar üzerinde havlayan köpekten korkarak yola fırlayan U.K.’ya, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan U.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. (DHA)