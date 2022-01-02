Sokak köpeğine maganda kurşunu

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Gömülü Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine silahla ateş ederek olay yerinden kaçan kişi gözaltına alındı.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre olay geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim ile Gönüllü Köyü'ne giden öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir sokak köpeğine, 63 HU 987 plakalı pickup sürücüsü tarafından silahla ateş edildi. Kurşuna hedef olan hayvan acı içinde yerde kıvranırken, kimliği öğrenilemeyen sürücü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Vahşet olay yerinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca Viranşehir Kaymakamlığı inceleme başlatıldı ve zanlı Jandarma tarafından yakalandı.

Maganda kurşununa hedef olan köpeğin akıbetiyle ilgili bilgi alınamazken, olaya sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları maganda sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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