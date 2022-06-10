Sokak köpeğini araçların önüne atan kişi, çevredekiler tarafından dövüldü
Fatih'te sokak köpeğini boynundan tutarak araçların hızla geçtiği caddeye atmaya çalışan kişiye, çevredekiler tekme tokat saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen bir kişi, sokak köpeğini boynundan tutarak araçların hızla geçtiği caddeye doğru sürükledi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişinin, elinden kurtulan köpek kaçtı.
O sırada olayı gören çevredekiler, köpeğine şiddet uygulamaya çalışan kişiyi darp etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin köpeği ensesinden tutarak iki defa yola atmaya çalışıyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise çevredekilerin tekme tokat dövdüğü görüldü. (DHA)