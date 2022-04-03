Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Arnavutköy'de sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine giren grubun kavgasında silah kullanıldı. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralanırken, kavga anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla 1 kişi bacağından yaralandı.

Kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Polis tarafları ayırırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarına kaydedildi. (DHA)

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