Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Özkan Ak hayatını kaybederken, Selçuk A. ve Mazlum K. ise yaralandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki tarafın tabancalarla birbirlerine ateş açtıkları çatışmada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Koltuk altına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Özkan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Selçuk A. ve Muzlum K.’nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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