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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1’i kadın 2 ölü

Van’ın Beşyol Meydanı civarında silahlı saldırıya uğrayan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1’i kadın 2 ölü

Olay, Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Beşyol Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı araçta bulunan biri kadın iki kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Silahlı saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerine kurşun isabet eden kadın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden şahısların cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. İHA

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