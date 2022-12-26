Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı. (AA)