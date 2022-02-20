Spor kulübündeki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde dün sabaha karşı çıkan yangında tamamen kül olan Milas Gençlikspor Kulübü'ne ait binada meydana gelen hırsızlık ve yangın olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Lozan Caddesi'nde bulunan ve dün sabaha karşı kundaklanarak tamamen yakılan Milas Gençlikspor Kulübü'nün hırsızlık amacı ile yakıldığı ortaya çıktı. Olaydan sonra kulüp başkanı Ersin Köksal ve CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat olay yerinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

“KULÜBÜMÜZÜN HAFIZASI YOK OLDU”

Ersin Köksal, yaptığı açıklamada “Bizim üzen nokta ise yıllardır kulüp adına yapılan tüm işlemlerin yer aldığı, alınan yönetim kurulu kararları, defterlerimiz, şampiyonluk fotoğraflarımız, kısaca kulübün tüm hafızası yok oldu ve asla yerine konulamaz. Umarız en kısa zamanda bu olayın failleri bulunur ve gereken cezayı alırlar.” dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda bazı eşyaların çalınmasının yanı sıra lavaboları kırılan, muslukları sökülen kulüp binasında daha sonra çıkan yangında şampiyonluk kupalarının, plaketlerin, kulübün arşivlerinin yok olması üzerine kundaklama şüphesi üzerinde duruldu.

Olayın ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmada V.Ç., F.B ve H.Ç. hırsızlık olayından, H.S. ise yangına sebebiyet vermekten gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam belirtildi.

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