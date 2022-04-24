Abone Ol

Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu 

Malatya'nın Darende ilçesinde, dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çiftçi Mustafa Akkoyun (67), hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu 

Olay, sabah saatlerinde Darende’ye bağlı Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Akkoyun, traktörünün tankerine su doldurmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıçlar, Akkoyun’u düştüğü yerde boğulmuş olarak buldu.  Mustafa Akkoyun’un cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. (DHA)

12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu İlginizi Çekebilir 12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Kocaeli Malatya Sağlık