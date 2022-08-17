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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Jandarma üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Harrana bağlı Kütüklü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarladan dönen vatandaşlar, sulama kanalında hareketsiz bir kadını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)

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